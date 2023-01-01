Intel Core i5 12500H против AMD Ryzen 7 7840HS
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12500H на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 7 7840HS с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7840HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7840HS
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
- Более современный техпроцесс - 4 против 10 нанометров
- На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1876 и 1622 балла
- На 13% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500H +3%
1695
1650
Cinebench R23 (многоядерный)
12213
Ryzen 7 7840HS +5%
12883
Passmark CPU (одноядерный)
3548
Passmark CPU (многоядерный)
21838
Geekbench 5 (одноядерный)
1614
Ryzen 7 7840HS +16%
1874
Geekbench 5 (многоядерный)
10155
Ryzen 7 7840HS +34%
13590
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Zen 4 (Phoenix)
|Номер модели
|i5-12500H
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon 780M
Процессор
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|Частота
|2.5 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|5.1 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|1.8 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.3 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|25 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|4 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|FP8
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|35-54 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|95 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon 780M
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|2900 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|768
|TMUs
|40
|48
|ROPs
|20
|32
|Вычислительные блоки
|80
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-5600, LPDDR5x-7500
|Макс. размер
|64 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12500H
|Сайт AMD Ryzen 7 7840HS
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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