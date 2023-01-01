Intel Core i5 1335U против Apple M2 Pro
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1335U на 1.3 ГГц или Apple M2 Pro с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
84
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
51
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
96
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
100
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
74
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1335U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
Причины выбрать Apple M2 Pro
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v6 – 2674 и 2192 балла
Тесты в бенчмаркахСравнение производительности процессоров в различных задачах
CPU:
vs
Cinebench R23
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1335U +1%
1690
1672
Cinebench R23 (многоядерный)
8998
M2 Pro +67%
14984
GeekBench v6
Geekbench 6 (одноядерный)
2192
M2 Pro +22%
2674
Geekbench 6 (многоядерный)
7482
M2 Pro +63%
12222
|File compression
|555.8 MB/sec
|1480 MB/sec
|Clang compilation
|60 Klines/sec
|98.8 Klines/sec
|HTML 5 Browser
|149 pages/sec
|292.7 pages/sec
|PDF Renderer
|203.8 Mpixels/sec
|316.7 Mpixels/sec
|Text processing
|224.7 pages/sec
|263.2 pages/sec
|Background blur
|36.1 images/sec
|47.1 images/sec
|Photo processing
|61.5 images/sec
|112.8 images/sec
|Ray tracing
|12.8 Mpixels/sec
|14.4 Mpixels/sec
PassMark
Passmark CPU (одноядерный)
3630
M2 Pro +14%
4135
Passmark CPU (многоядерный)
17970
M2 Pro +47%
26382
|Integer math
|57.4 GOps/sec
|58.5 GOps/sec
|Floating point math
|40.6 GOps/sec
|74.4 GOps/sec
|Find prime numbers
|65M Primes/sec
|362M Primes/sec
|Random string sorting
|24M Strings/sec
|42.1M Strings/sec
|Data encryption
|12.8 GBytes/sec
|15.9 GBytes/sec
|Data compression
|206.9 MBytes/sec
|340.3 MBytes/sec
|Physics
|1027 Frames/sec
|3657 Frames/sec
|Extended instructions
|11.6B Matrices/sec
|12.2B Matrices/sec
Технические характеристикиСписок полных технических характеристик Intel Core i5 1335U и Apple M2 Pro
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|3 января 2023
|17 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i5-1335U
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
Процессор
|Ядер
|2
|8
|Потоков
|4
|8
|Частота
|1.3 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|-
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|8
|4
|Частота
|0.9 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|10
|12
|Количество потоков
|12
|12
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|13x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|40 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|30 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|55 Вт
|-
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|2432
|TMUs
|40
|152
|ROPs
|20
|76
|Вычислительные блоки
|80
|-
|TGP
|15 Вт
|35 Вт
|Макс. разрешение
|-
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267
|- LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1335U
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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