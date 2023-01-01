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Intel Core i5 1335U против i3 N305

Intel Core i5 1335U
VS
Intel Core i3 N305
Intel Core i5 1335U
Intel Core i3 N305

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1335U на 1.3 ГГц или i3 N305 с 8-ядрами на 0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 1335U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N305 and 1335U
Причины выбрать Intel Core i5 1335U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 54% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1685 и 1096 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1335U +42%
1713
Core i3 N305
1207
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1335U +105%
7336
Core i3 N305
3579
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1335U +54%
1684
Core i3 N305
1091
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1335U +59%
7333
Core i3 N305
4605
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1335U и i3 N305

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i5-1335U i3-N305
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) UHD Graphics (32EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 -
Потоков 4 -
Частота 1.3 ГГц 0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 0.9 ГГц 1800 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 3.9 ГГц
Общее
Количество ядер 10 8
Количество потоков 12 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13x 18x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 2МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 9-15 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 640 256
TMUs 40 16
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 32
TGP 15 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1335U
1.41 терафлопс
Core i3 N305
0.74 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 1
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1335U Сайт Intel Core i3 N305
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 9

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Комментарии

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