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Intel Core i5 13500 против AMD Ryzen 5 5600G

Intel Core i5 13500
VS
AMD Ryzen 5 5600G
Intel Core i5 13500
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i5 13500 на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and 13500
Причины выбрать Intel Core i5 13500
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 8192 МБ больший объем L3-кэша
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1850 и 1493 балла
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13500 +25%
1882
Ryzen 5 5600G
1503
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13500 +87%
20986
Ryzen 5 5600G
11217
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13500 +24%
3975
Ryzen 5 5600G
3205
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13500 +64%
32652
Ryzen 5 5600G
19939
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13500 +24%
1867
Ryzen 5 5600G
1503
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13500 +71%
13027
Ryzen 5 5600G
7633
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13500 и AMD Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i5-13500 -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 7

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 2.5 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 6
Количество потоков 20 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 39x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет LGA-1700 AM4
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Макс. TDP (Boost) 154 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 256 448
TMUs 16 28
ROPs 8 7
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 13500
0.78 терафлопс
Ryzen 5 5600G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13500 Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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