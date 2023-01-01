Intel Core i5 13500 против i5 12600KF
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i5 13500 на 2.5 ГГц или i5 12600KF с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13500
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
Причины выбрать Intel Core i5 12600KF
- Разблокированный множитель
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1857
Core i5 12600KF +2%
1887
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13500 +17%
20689
17653
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13500 +2%
4025
3939
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13500 +11%
30424
27363
Geekbench 5 (одноядерный)
1836
1845
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13500 +12%
13010
11602
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i5-13500
|i5-12600KF
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Нет
Процессор
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.9 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|8
|4
|Частота
|1.8 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Количество ядер
|14
|10
|Количество потоков
|20
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|9728КБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|125 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|154 Вт
|150 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13500
|Сайт Intel Core i5 12600KF
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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