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Intel Core i5 13500H против Apple M1

Intel Core i5 13500H
VS
Apple M1
Intel Core i5 13500H
Apple M1

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 13500H на 2.6 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 13500H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 13500H
Причины выбрать Intel Core i5 13500H
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M1
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13500H +18%
1780
Apple M1
1503
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13500H +81%
13938
Apple M1
7698
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13500H
н/д
Apple M1
14183
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13500H
1715
Apple M1 +2%
1750
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13500H +52%
11705
Apple M1
7677
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13500H и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M1
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Apple M1 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 8 4
Частота 2.6 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.9 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 8
Частота шины 100 МГц -
Множитель 26x -
Кэш 1-го уровня - 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 14 Вт
Макс. TDP (Boost) 95 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 640 1024
TMUs 40 64
ROPs 20 32
Вычислительные блоки 80 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 13500H
1.41 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR4x-4267 LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13500H -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 -

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Комментарии

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