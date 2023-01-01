Intel Core i5 13500H против Apple M1 Pro
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 13500H на 2.6 ГГц или Apple M1 Pro с 10-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
76
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
48
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
90
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
94
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
69
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13500H
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1 Pro
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13500H +18%
1790
1514
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13500H +16%
13982
12039
Passmark CPU (одноядерный)
3637
M1 Pro +5%
3815
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13500H +10%
24051
21842
Geekbench 5 (одноядерный)
1719
M1 Pro +2%
1759
Geekbench 5 (многоядерный)
10989
M1 Pro +13%
12416
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|3 января 2023
|18 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Apple M1
|Номер модели
|i5-13500H
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
Процессор
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|-
|Ядер
|8
|2
|Потоков
|8
|2
|Частота
|1.9 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|10
|Количество потоков
|16
|10
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|26x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|33.7 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|30 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|95 Вт
|-
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|2048
|TMUs
|40
|128
|ROPs
|20
|64
|Вычислительные блоки
|80
|-
|TGP
|15 Вт
|30 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267
|- LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13500H
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|28
|-
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