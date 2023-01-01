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Intel Core i5 13500H против Apple M2

Intel Core i5 13500H
VS
Apple M2
Intel Core i5 13500H
Apple M2

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 13500H на 2.6 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 13500H
Причины выбрать Intel Core i5 13500H
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1721 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13500H +14%
1815
Apple M2
1592
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13500H +62%
14163
Apple M2
8748
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13500H
3675
Apple M2 +9%
4024
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13500H +55%
24132
Apple M2
15533
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13500H
1735
Apple M2 +12%
1941
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13500H +23%
11104
Apple M2
9018
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13500H и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 6 июня 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M2
Номер модели i5-13500H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 8 4
Частота 2.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.9 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 8
Частота шины 100 МГц -
Множитель 26x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Макс. TDP (Boost) 95 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 GPU
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 640 1024
TMUs 40 64
ROPs 20 32
Вычислительные блоки 80 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 13500H
1.41 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13500H -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 -

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