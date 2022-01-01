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Intel Core i5 13600K против Apple M2

Intel Core i5 13600K
VS
Apple M2
Intel Core i5 13600K
Apple M2

Что лучше: 14-ядерный десктопный Intel Core i5 13600K на 3.5 ГГц или ноутбучный Apple M2 с 8-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 13600K
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 46% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2
  • На 88% ниже чем у Core i5 13600K пиковое энергопотребление – 15 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 12.8 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13600K +26%
2000
Apple M2
1585
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600K +167%
23410
Apple M2
8753
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13600K +5%
4229
Apple M2
4038
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13600K +149%
38329
Apple M2
15410
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13600K +4%
2018
Apple M2
1944
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600K +81%
16338
Apple M2
9028
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600K и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 сентября 2022 6 июня 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake-S -
Номер модели i5-13600K -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M2 GPU

Производительность

Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 8
Частота 3.5 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 35x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M2 GPU
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 256 1024
TMUs 16 64
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 13600K
0.78 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13600K -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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