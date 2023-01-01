Главная > Сравнения CPU > Core i5 13600K vs M2 Pro

Intel Core i5 13600K против Apple M2 Pro

Intel Core i5 13600K
VS
Apple M2 Pro
Intel Core i5 13600K
Apple M2 Pro

Что лучше: 14-ядерный десктопный Intel Core i5 13600K на 3.5 ГГц или ноутбучный Apple M2 Pro с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 13600K
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • На 115.2 ГБ/c (129%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13600K +20%
1992
M2 Pro
1661
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600K +56%
23287
M2 Pro
14898
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13600K
4195
M2 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13600K
38341
M2 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13600K +1%
1999
M2 Pro
1975
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600K +11%
16201
M2 Pro
14531
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600K и Apple M2 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 сентября 2022 1 июня 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M2
Номер модели i5-13600K -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M2 Pro GPU (19-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 8
Частота 3.5 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 2.6 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 12
Количество потоков 20 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 35x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 40 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 181 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M2 Pro GPU (19-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1344 МГц
Шейдерные блоки 256 2432
TMUs 16 152
ROPs 8 76
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 35 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 13600K
0.78 терафлопс
M2 Pro
6.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13600K -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Core i7 12700K и Core i5 13600K
2. Apple M2 и Core i5 13600K
3. Core i9 13900K и Core i5 13600K
4. Ryzen 7 7700X и Core i5 13600K
5. Core i5 13500 и Core i5 13600K
6. M1 Pro и M2 Pro
7. Apple M2 и M2 Pro
8. Core i9 13900K и M2 Pro
9. Ryzen 9 6900HX и M2 Pro
10. M1 Ultra и M2 Pro
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Apple M2 Pro или Intel Core i5 13600K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры