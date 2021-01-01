Intel Core i7 11700F против i7 11700
Что лучше: Intel Core i7 11700F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i7 11700 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11700
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
592
Cinebench R20 (многоядерный)
5466
Passmark CPU (одноядерный)
2342
Passmark CPU (многоядерный)
21004
Geekbench 5 (одноядерный)
1664
Geekbench 5 (многоядерный)
9744
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|16 марта 2021
|Цена в момент релиза
|-
|323 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i7-11700F
|i7-11700
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.5 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700F
|Сайт Intel Core i7 11700
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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