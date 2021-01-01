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Intel Core i7 11700F против i7 11700

Intel Core i7 11700F
VS
Intel Core i7 11700
Intel Core i7 11700F
Intel Core i7 11700

Что лучше: Intel Core i7 11700F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i7 11700 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11700 and 11700F
Причины выбрать Intel Core i7 11700
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700F и i7 11700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 16 марта 2021
Цена в момент релиза - 323 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Rocket Lake
Номер модели i7-11700F i7-11700
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.5 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700F Сайт Intel Core i7 11700
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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