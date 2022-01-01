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Intel Core i7 11800H против i5 1235U

Intel Core i7 11800H
VS
Intel Core i5 1235U
Intel Core i7 11800H
Intel Core i5 1235U

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или i5 1235U с 10-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1235U and 11800H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1235U
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 67% ниже чем у Core i7 11800H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11800H +138%
12094
Core i5 1235U
5071
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11800H
3103
Core i5 1235U +14%
3522
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H +49%
21201
Core i5 1235U
14266
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11800H +55%
8795
Core i5 1235U
5690
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11800H и i5 1235U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Alder Lake-U
Номер модели i7-11800H i5-1235U
Сокет BGA-1787 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 12
Частота 1.9-2.3 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19-23x 13x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 256 640
TMUs 16 40
ROPs 8 20
Вычислительные блоки 32 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 11800H
0.742 терафлопс
Core i5 1235U
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11800H Сайт Intel Core i5 1235U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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5. Core i7 11800H или Apple M2
6. Core i5 1235U или Core i5 1135G7
7. Core i5 1235U или Ryzen 5 5600U
8. Core i5 1235U или Ryzen 7 6800U​
9. Core i5 1235U или Core i5 1240P
10. Core i5 1235U или Core i7 1255U

Комментарии

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