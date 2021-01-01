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Intel Core i7 11800H

Intel Core i7 11800H

Core i7 11800H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1449, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 1900 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 750, а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 11800H в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
4920
Geekbench 5 (одноядерный)
1592
Geekbench 5 (многоядерный)
9059

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 11800H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 11 мая 2021
Цена в момент релиза 395 долларов
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake
Номер модели i7-11800H
Сокет BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 1.9-2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 19x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11800H
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. AMD Ryzen 9 4900H или Intel Core i7 11800H
2. Intel Core i7 10850H или i7 11800H
3. Intel Core i7 10750H или i7 11800H
4. AMD Ryzen 9 5900HX или Intel Core i7 11800H
5. AMD Ryzen 7 5800H или Intel Core i7 11800H
6. AMD Ryzen 9 5900HS или Intel Core i7 11800H
7. AMD Ryzen 9 5900H или Intel Core i7 11800H
8. AMD Ryzen 7 5800HS или Intel Core i7 11800H
9. Intel Core i7 11370H или i7 11800H

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