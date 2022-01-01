Главная > Сравнения CPU > Core i7 11800H vs Core i5 12450H

Intel Core i7 11800H против i5 12450H

Intel Core i7 11800H
VS
Intel Core i5 12450H
Intel Core i7 11800H
Intel Core i5 12450H

Что лучше: Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 12450H на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 12450H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12450H and 11800H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12450H
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H +9%
21390
Core i5 12450H
19693
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11800H и i5 12450H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Alder Lake-H
Номер модели i7-11800H i5-12450H
Сокет BGA-1787 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Iris Xe Graphics (48EU)

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 12
Частота 1.9-2.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19-23x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics (48EU)
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 256 384
TMUs 16 24
ROPs 8 12
Вычислительные блоки 32 48
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 11800H
0.742 терафлопс
Core i5 12450H
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11800H Сайт Intel Core i5 12450H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Apple M1 Max против Intel Core i7 11800H
2. Intel Core i7 10875H против i7 11800H
3. AMD Ryzen 9 5900HX против Intel Core i7 11800H
4. Intel Core i9 11980HK против i7 11800H
5. AMD Ryzen 9 5900HS против Intel Core i7 11800H
6. AMD Ryzen 5 5600H против Intel Core i5 12450H
7. Intel Core i9 11900H против i5 12450H
8. AMD Ryzen 7 6800H против Intel Core i5 12450H

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 12450H или i7 11800H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры