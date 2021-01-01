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Intel Core i7 12700H против i7 11800H

Intel Core i7 12700H
VS
Intel Core i7 11800H
Intel Core i7 12700H
Intel Core i7 11800H

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12700H на 3.5 ГГц или i7 11800H с 8-ядрами на 1.9-2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11800H and 12700H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU): 1.69 vs 0.742 терафлопс
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1533 и 1340 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H +51%
18584
Core i7 11800H
12272
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H +36%
11142
Core i7 11800H
8171
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700H и i7 11800H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 11 мая 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Tiger Lake H45
Номер модели i7-12700H i7-11800H
Сокет BGA-1744 BGA-1787
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.5 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 19-23x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700H +128%
1.69 терафлопс
Core i7 11800H
0.742 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700H Сайт Intel Core i7 11800H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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