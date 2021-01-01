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Intel Core i7 1195G7 против Apple M1 Pro

Intel Core i7 1195G7
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i7 1195G7
Apple M1 Pro

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1195G7 на 1.3-2.9 ГГц или Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 1195G7
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 7% ниже чем у M1 Pro пиковое энергопотребление – 28 vs 30 Ватт
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core): 5.2 vs 1.69 терафлопс
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1195G7
1526
M1 Pro +1%
1540
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1195G7
6061
M1 Pro +104%
12346
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1195G7
3485
M1 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1195G7
12951
M1 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1195G7
1620
M1 Pro +9%
1769
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1195G7
5454
M1 Pro +134%
12785

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1195G7 и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 8 июня 2021 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Tiger Lake UP3 -
Номер модели i7-1195G7 -
Сокет BGA-1449 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 4 10
Количество потоков 8 10
Частота 1.3-2.9 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 13-29x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 768 2048
TMUs 48 128
ROPs 24 64
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1195G7
1.69 терафлопс
M1 Pro +208%
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1195G7 -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 16 -

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Конкуренты

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2. Intel Core i7 11800H или i7 1195G7
3. Intel Core i7 11370H или i7 1195G7
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5. Intel Core i7 1180G7 или i7 1195G7
6. Intel Core i7 9750H или Apple M1 Pro
7. Intel Core i7 1185G7 или Apple M1 Pro
8. Intel Core i9 11980HK или Apple M1 Pro
9. Apple M1 или M1 Pro

Комментарии

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