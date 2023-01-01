Intel Core i7 1195G7 против Apple M2
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1195G7 на 1.3-2.9 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
80
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
39
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
68
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать Apple M2
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1574 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1506
Apple M2 +4%
1565
Cinebench R23 (многоядерный)
5906
Apple M2 +45%
8588
Passmark CPU (одноядерный)
3031
Apple M2 +32%
3986
Passmark CPU (многоядерный)
10944
Apple M2 +39%
15208
Geekbench 5 (одноядерный)
1573
Apple M2 +21%
1910
Geekbench 5 (многоядерный)
5321
Apple M2 +68%
8927
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|8 июня 2021
|6 июня 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i7-1195G7
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Apple M2 GPU
Процессор
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|4
|Частота
|1.3-2.9 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|-
|Ядер
|-
|4
|Потоков
|-
|4
|Частота
|-
|2.4 ГГц
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|8
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|13-29x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|16МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|20 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|BGA-1449
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Apple M2 GPU
|Частота GPU
|300 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|1024
|TMUs
|48
|64
|ROPs
|24
|32
|Вычислительные блоки
|96
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|24 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|102.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1195G7
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
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