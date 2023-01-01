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Intel Core i7 1195G7 против Apple M2

Intel Core i7 1195G7
VS
Apple M2
Intel Core i7 1195G7
Apple M2

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1195G7 на 1.3-2.9 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 1195G7
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать Apple M2
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1574 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1195G7
1506
Apple M2 +4%
1565
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1195G7
5906
Apple M2 +45%
8588
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1195G7
3031
Apple M2 +32%
3986
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1195G7
10944
Apple M2 +39%
15208
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1195G7
1573
Apple M2 +21%
1910
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1195G7
5321
Apple M2 +68%
8927
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1195G7 и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 8 июня 2021 6 июня 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Tiger Lake Apple M2
Номер модели i7-1195G7 -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Apple M2 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 8 4
Частота 1.3-2.9 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота - 2.4 ГГц
Общее
Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 8
Частота шины 100 МГц -
Множитель 13-29x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1449 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Apple M2 GPU
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 768 1024
TMUs 48 64
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1195G7
1.69 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1195G7 -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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