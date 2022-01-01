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Intel Core i7 1255U против Apple M1 Pro

Intel Core i7 1255U
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i7 1255U
Apple M1 Pro

Что лучше: Intel Core i7 1255U на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или Apple M1 Pro на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 1255U
Причины выбрать Intel Core i7 1255U
  • На 50% ниже чем у M1 Pro пиковое энергопотребление – 15 vs 30 Ватт
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • На 47% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1255U +16%
1765
M1 Pro
1521
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1255U
7368
M1 Pro +63%
12010
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1255U
3232
M1 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1255U
13251
M1 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1255U
1630
M1 Pro +6%
1734
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1255U
6725
M1 Pro +85%
12431
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1255U и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 23 февраля 2022 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-U -
Номер модели i7-1255U -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 12 10
Частота 1.7 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 17x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 768 2048
TMUs 48 128
ROPs 24 64
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1255U
1.69 терафлопс
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1255U -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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