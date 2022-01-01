Главная > Сравнения CPU > Core i7 1255U vs Core i5 12450H

Intel Core i7 1255U против i5 12450H

Intel Core i7 1255U
VS
Intel Core i5 12450H
Intel Core i7 1255U
Intel Core i5 12450H

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1255U на 1.7 ГГц или i5 12450H с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12450H and 1255U
Причины выбрать Intel Core i7 1255U
  • На 67% ниже чем у Core i5 12450H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1255U +10%
1745
Core i5 12450H
1583
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1255U
7338
Core i5 12450H +25%
9194
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1255U
13360
Core i5 12450H +37%
18263
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1255U
6758
Core i5 12450H +32%
8897
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1255U и i5 12450H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Alder Lake-H
Номер модели i7-1255U i5-12450H
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics (48EU)

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 12 12
Частота 1.7 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 20x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 768 384
TMUs 48 24
ROPs 24 12
Вычислительные блоки 96 48
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1255U
1.69 терафлопс
Core i5 12450H
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1255U Сайт Intel Core i5 12450H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
3 (75%)
1 (25%)
Всего проголосовало: 4

Конкуренты

1. Intel Core i7 12700H или Intel Core i7 1255U
2. Intel Core i7 1265U или Intel Core i7 1255U
3. Intel Core i7 1260P или Intel Core i7 1255U
4. Intel Core i5 1240P или Intel Core i7 1255U
5. AMD Ryzen 7 5825U или Intel Core i7 1255U
6. AMD Ryzen 7 5800H или Intel Core i5 12450H
7. Intel Core i7 12700H или Intel Core i5 12450H
8. Apple M1 или Intel Core i5 12450H
9. AMD Ryzen 7 6800H или Intel Core i5 12450H
10. AMD Ryzen 5 6600H или Intel Core i5 12450H

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 12450H или i7 1255U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры