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Intel Core i7 12700 против i5 12600K

Intel Core i7 12700
VS
Intel Core i5 12600K
Intel Core i7 12700
Intel Core i5 12600K

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700 на 3.6 ГГц или i5 12600K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600K and 12700
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • На 48% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Разблокированный множитель
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1902 и 1709 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700
16109
Core i5 12600K +8%
17414
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700 +17%
31840
Core i5 12600K
27188
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700
1713
Core i5 12600K +12%
1916
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700
10295
Core i5 12600K +16%
11904
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700 и i5 12600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2022 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i7-12700 i5-12600K
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 12 10
Количество потоков 20 16
Частота 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700
0.78 терафлопс
Core i5 12600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700 Сайт Intel Core i5 12600K
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Intel Core i7 12700 или i7 11700
2. Intel Core i7 12700 или i5 12400
3. Intel Core i5 12600K или i9 10900K
4. Intel Core i5 12600K или i5 10600K
5. Intel Core i5 12600K или AMD Ryzen 7 5800X
6. Intel Core i5 12600K или i9 9900K
7. Intel Core i5 12600K или i9 12900K

Комментарии

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