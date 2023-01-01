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Intel Core i7 12700H против AMD Ryzen 7 7735HS

Intel Core i7 12700H
VS
AMD Ryzen 7 7735HS
Intel Core i7 12700H
AMD Ryzen 7 7735HS

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12700H на 2.3 ГГц или AMD Ryzen 7 7735HS с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7735HS and 12700H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 8192 МБ больший объем L3-кэша
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1733 и 1574 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7735HS
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • На 1% выше частота в Turbo Boost (4.75 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H +16%
16390
Ryzen 7 7735HS
14074
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700H +4%
26833
Ryzen 7 7735HS
25768
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H +23%
12253
Ryzen 7 7735HS
9925
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700H и AMD Ryzen 7 7735HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 3+ (Rembrandt)
Номер модели i7-12700H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 16
Частота 2.3 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.75 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.7 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 32x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Сокет BGA-1744 FP7
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-54 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700H
1.69 терафлопс
Ryzen 7 7735HS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700H Сайт AMD Ryzen 7 7735HS
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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