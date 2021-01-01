Что лучше: Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 9 3900X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.