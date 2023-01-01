Intel Core i7 13620H против AMD Ryzen 5 7640HS
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 13620H на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 5 7640HS с 6-ядрами на 4.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 13620H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13620H
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7640HS
- Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
- Более современный техпроцесс - 4 против 10 нанометров
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13620H +11%
1821
1636
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13620H +41%
15851
11251
Geekbench 5 (одноядерный)
1730
Ryzen 5 7640HS +6%
1841
Geekbench 5 (многоядерный)
10457
Ryzen 5 7640HS +13%
11768
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 4 (Phoenix)
|Номер модели
|i7-13620H
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (64EU)
|Radeon 760M
Процессор
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|Частота
|2.4 ГГц
|4.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|1.8 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|-
|Количество ядер
|10
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|43x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|25 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|4 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|FP8
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|35-54 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|115 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Radeon 760M
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|2800 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|384
|TMUs
|32
|24
|ROPs
|16
|16
|Вычислительные блоки
|64
|6
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-5200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-5600, LPDDR5x-7500
|Макс. размер
|64 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13620H
|Сайт AMD Ryzen 5 7640HS
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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