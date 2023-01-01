Intel Core i7 13620H против Apple M1 Pro
Что лучше: Intel Core i7 13620H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или Apple M1 Pro на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 13620H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
76
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
55
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
93
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
73
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13620H
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
Причины выбрать Apple M1 Pro
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13620H +19%
1806
1519
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13620H +31%
15868
12070
Passmark CPU (одноядерный)
3794
Passmark CPU (многоядерный)
21981
Geekbench 5 (одноядерный)
1723
M1 Pro +2%
1755
Geekbench 5 (многоядерный)
10454
M1 Pro +18%
12385
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|3 января 2023
|18 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Apple M1
|Номер модели
|i7-13620H
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (64EU)
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
Процессор
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|-
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|4
|2
|Частота
|1.8 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|-
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|16
|10
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|24x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|33.7 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|30 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|115 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|2048
|TMUs
|32
|128
|ROPs
|16
|64
|Вычислительные блоки
|64
|-
|TGP
|45 Вт
|30 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-5200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13620H
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|28
|-
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