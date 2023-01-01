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Intel Core i7 13700H против i5 13420H

Intel Core i7 13700H
VS
Intel Core i5 13420H
Intel Core i7 13700H
Intel Core i5 13420H

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 13700H на 2.4 ГГц или i5 13420H с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13420H and 13700H
Причины выбрать Intel Core i7 13700H
  • Имеет на 12288 КБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1890 и 1689 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700H +27%
16195
Core i5 13420H
12767
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700H +22%
13230
Core i5 13420H
10810
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700H и i5 13420H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i7-13700H i5-13420H
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics (48EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 4
Потоков 12 8
Частота 2.4 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.8 ГГц 1.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 3.4 ГГц
Общее
Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт 95 Вт
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 768 384
TMUs 48 24
ROPs 24 12
Вычислительные блоки 96 48
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13700H
1.69 терафлопс
Core i5 13420H
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-5200
- LPDDR5x-5200
- LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700H Сайт Intel Core i5 13420H
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 28

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