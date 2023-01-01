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Intel Core i7 13700H против i7 13650HX

Intel Core i7 13700H
VS
Intel Core i7 13650HX
Intel Core i7 13700H
Intel Core i7 13650HX

Что лучше: Intel Core i7 13700H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 13650HX на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13650HX and 13700H
Причины выбрать Intel Core i7 13700H
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 13650HX
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700H
12693
Core i7 13650HX +10%
13955
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700H и i7 13650HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i7-13700H i7-13650HX
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics (16EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 2.4 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 1.8 ГГц 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.6 ГГц
Общее
Количество ядер 14 14
Количество потоков 20 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 26x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1964
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45-55 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт 157 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (16EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 768 128
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 16
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13700H
1.69 терафлопс
Core i7 13650HX
0.382 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700H Сайт Intel Core i7 13650HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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