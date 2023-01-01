Intel Core i7 13700H против i7 13650HX
Что лучше: Intel Core i7 13700H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 13650HX на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700H
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 13650HX
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1839
Cinebench R23 (многоядерный)
17070
Geekbench 5 (одноядерный)
1754
Core i7 13650HX +2%
1796
Geekbench 5 (многоядерный)
12693
Core i7 13650HX +10%
13955
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i7-13700H
|i7-13650HX
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|UHD Graphics (16EU)
Процессор
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|Частота
|2.4 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.9 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|1.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Количество ядер
|14
|14
|Количество потоков
|20
|20
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1964
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|45-55 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|115 Вт
|157 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1550 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|128
|TMUs
|48
|16
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|96
|16
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700H
|Сайт Intel Core i7 13650HX
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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