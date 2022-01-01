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Intel Core i7 1370P против i7 1270P

Intel Core i7 1370P
VS
Intel Core i7 1270P
Intel Core i7 1370P
Intel Core i7 1270P

Что лучше: 14-ядерный десктопный Intel Core i7 1370P на 1.9 ГГц или ноутбучный i7 1270P с 12-ядрами на 2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 1370P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1270P and 1370P
Причины выбрать Intel Core i7 1370P
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1370P +7%
10311
Core i7 1270P
9670
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1370P и i7 1270P

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2023 23 февраля 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Alder Lake-P
Номер модели i7-1370P i7-1270P
Сокет LGA-1700 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics (96EU)

Производительность

Количество ядер 14 12
Количество потоков 20 16
Частота 1.9 ГГц 2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19x 22x
Кэш 1-го уровня - 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 20-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1370P
1.69 терафлопс
Core i7 1270P
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт Intel Core i7 1270P
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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5. Core i7 1270P и Core i7 1260P
6. Core i7 1270P и Core i7 1250U

Комментарии

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