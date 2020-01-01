Intel Core i7 8650U против i7 1165G7
Что лучше: Intel Core i7 8650U на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i7 1165G7 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Появился на 3 года позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
365
Core i7 1165G7 +36%
498
Cinebench R20 (многоядерный)
1291
Core i7 1165G7 +92%
2483
Passmark CPU (одноядерный)
2235
Core i7 1165G7 +42%
3180
Passmark CPU (многоядерный)
6501
Core i7 1165G7 +96%
12766
Geekbench 5 (одноядерный)
969
Core i7 1165G7 +56%
1512
Geekbench 5 (многоядерный)
3194
Core i7 1165G7 +56%
4978
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2017
|2 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|409 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i7-8650U
|i7-1165G7
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Iris Xe Graphics G7 96EU
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.9 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19x
|28x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8650U
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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