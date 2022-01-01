Главная > Сравнения CPU > Core i9 10850K vs Core i5 13600K

Intel Core i9 10850K против i5 13600K

Intel Core i9 10850K
VS
Intel Core i5 13600K
Intel Core i9 10850K
Intel Core i5 13600K

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10850K на 3.6 ГГц или i5 13600K с 14-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13600K and 10850K
Причины выбрать Intel Core i9 10850K
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
  • На 43.8 ГБ/c (96%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 54% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2015 и 1306 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10850K
15670
Core i5 13600K +49%
23410
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10850K
22940
Core i5 13600K +67%
38329
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10850K
10719
Core i5 13600K +52%
16338
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10850K и i5 13600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 июля 2020 27 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake-S Raptor Lake-S
Номер модели i9-10850K i5-13600K
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 10 14
Количество потоков 20 20
Частота 3.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 10850K
0.38 терафлопс
Core i5 13600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10850K Сайт Intel Core i5 13600K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Core i9 11900K и Core i9 10850K
2. Ryzen 9 5950X и Core i5 13600K
3. Core i7 12700K и Core i5 13600K
4. Core i7 13700K и Core i5 13600K
5. Ryzen 7 7700X и Core i5 13600K

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 13600K или i9 10850K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры