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Intel Core i9 11900K против i5 12600K

Intel Core i9 11900K
VS
Intel Core i5 12600K
Intel Core i9 11900K
Intel Core i5 12600K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или i5 12600K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600K and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 770: 0.78 vs 0.46 терафлопс
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900K
15240
Core i5 12600K +15%
17588
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K +5%
25649
Core i5 12600K
24350
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K
11027
Core i5 12600K +23%
13514

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и i5 12600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Alder Lake-S
Номер модели i9-11900K i5-12600K
Сокет BGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 750 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 16
Частота 3.5 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 64 16
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 11900K
0.46 терафлопс
Core i5 12600K +70%
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K Сайт Intel Core i5 12600K
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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