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Intel Core i5 12600K против Apple M1

Intel Core i5 12600K
VS
Apple M1
Intel Core i5 12600K
Apple M1

Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i5 12600K на 3.7 ГГц или ноутбучный Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 12600K
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 53% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 8.55 ГБ/c (13%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1931 и 1744 балла
Причины выбрать Apple M1
  • На 89% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 14 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600K +25%
1882
Apple M1
1505
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600K +122%
17238
Apple M1
7756
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12600K +5%
3937
Apple M1
3739
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600K +78%
26615
Apple M1
14972
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12600K +11%
1924
Apple M1
1728
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600K +26%
12015
Apple M1
9513
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600K и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 октября 2021 20 ноября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-S Icestorm and Firestorm
Номер модели i5-12600K -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 16 8
Частота 3.7 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 37x -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 256 1024
TMUs 16 64
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12600K
0.78 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600K -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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