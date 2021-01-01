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Intel Core i9 12900K против Apple M1 Max

Intel Core i9 12900K
VS
Apple M1 Max
Intel Core i9 12900K
Apple M1 Max

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или ноутбучный Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 63% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1777 баллов
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core): 10.4 vs 0.78 терафлопс
  • На 332.8 ГБ/c (433%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 76% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 30 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +31%
2034
M1 Max
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +119%
27650
M1 Max
12634
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K
4356
M1 Max
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K
38604
M1 Max
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +12%
2024
M1 Max
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +45%
18539
M1 Max
12822

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 октября 2021 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-S -
Номер модели i9-12900K -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 16 10
Количество потоков 24 10
Частота 3.2 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 32x -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 256 4096
TMUs 16 256
ROPs 8 128
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
M1 Max +1233%
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Конкуренты

1. Intel Core i9 12900K или Intel Core i9 10900K
2. Intel Core i9 12900K или AMD Ryzen 7 5800X
3. Intel Core i9 12900K или AMD Ryzen 9 5950X
4. Intel Core i9 12900K или Intel Core i7 11700K
5. Intel Core i9 12900K или Intel Core i7 12700KF
6. Apple M1 Max или Intel Core i7 9750H
7. Apple M1 Max или AMD Ryzen 9 5950X
8. Apple M1 Max или AMD Ryzen 7 5800H
9. Apple M1 Max или Intel Core i7 11850H
10. Apple M1 Max или Intel Core i9 9880H

Комментарии

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