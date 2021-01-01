Intel Core i9 12900K против Apple M1 Max
Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или ноутбучный Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
99
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
74
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
96
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
90
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 6 физических ядер больше
- На 63% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 3.2 ГГц)
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1777 баллов
Причины выбрать Apple M1 Max
- Лучшая интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core): 10.4 vs 0.78 терафлопс
- На 332.8 ГБ/c (433%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 76% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 30 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +31%
2034
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +119%
27650
12634
Passmark CPU (одноядерный)
4356
Passmark CPU (многоядерный)
38604
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +12%
2024
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +45%
18539
12822
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|27 октября 2021
|18 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|-
|Номер модели
|i9-12900K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Apple M1 Max GPU (32-core)
Производительность
|Количество ядер
|16
|10
|Количество потоков
|24
|10
|Частота
|3.2 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|32x
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|57 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|4096
|TMUs
|16
|256
|ROPs
|8
|128
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|60 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|8
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900K
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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