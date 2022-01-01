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Intel Core i9 12900K против Apple M2

Intel Core i9 12900K
VS
Apple M2
Intel Core i9 12900K
Apple M2

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или ноутбучный Apple M2 с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • На 53% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 3.4 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2191 и 1937 баллов
Причины выбрать Apple M2
  • На 88% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 15 vs 125 Ватт
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 25.6 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +27%
1980
Apple M2
1565
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +210%
27114
Apple M2
8738
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K +2%
4211
Apple M2
4115
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +178%
41122
Apple M2
14800
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +13%
2179
Apple M2
1936
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +87%
16639
Apple M2
8901
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 октября 2021 6 июня 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-S -
Номер модели i9-12900K -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M2 GPU

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 8
Частота 3.2 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 32x -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M2 GPU
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1456 МГц
Шейдерные блоки 256 1024
TMUs 16 64
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Конкуренты

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3. Intel Core i9 12900K или AMD Ryzen 9 5950X
4. Intel Core i9 12900K или i5 12600K
5. Intel Core i9 12900K или Apple M1 Ultra
6. Apple M2 или M1 Max
7. Apple M2 или Apple M1
8. Apple M2 или AMD Ryzen 9 6980HS
9. Apple M2 или Intel Core i9 12900HX

Комментарии

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