Intel Core i9 13900HX против Apple M2
Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900HX на 2.2 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i9 13900HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
80
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
39
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
68
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900HX
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
- Имеет на 16 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- На 12.8 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1565
Cinebench R23 (многоядерный)
8588
Passmark CPU (одноядерный)
3986
Passmark CPU (многоядерный)
15208
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900HX +6%
2026
1910
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900HX +134%
20931
8927
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|3 января 2023
|6 июня 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i9-13900HX
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
|Apple M2 GPU
Процессор
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|4
|Частота
|2.2 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|-
|Ядер
|16
|4
|Потоков
|16
|4
|Частота
|1.6 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|-
|Количество ядер
|24
|8
|Количество потоков
|32
|8
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|22x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|16МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|20 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|BGA-1964
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|15 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|157 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Apple M2 GPU
|Частота GPU
|300 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|1024
|TMUs
|16
|64
|ROPs
|8
|32
|Вычислительные блоки
|32
|128
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|24 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|102.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900HX
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1