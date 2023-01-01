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Intel Core i9 13900HX против Apple M2

Intel Core i9 13900HX
VS
Apple M2
Intel Core i9 13900HX
Apple M2

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900HX на 2.2 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13900HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 13900HX
Причины выбрать Intel Core i9 13900HX
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Имеет на 16 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 12.8 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900HX +6%
2026
Apple M2
1910
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900HX +134%
20931
Apple M2
8927
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900HX и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 6 июня 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M2
Номер модели i9-13900HX -
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Apple M2 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 4
Потоков 16 4
Частота 2.2 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 4
Потоков 16 4
Частота 1.6 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 8
Количество потоков 32 8
Частота шины 100 МГц -
Множитель 22x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1964 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 15 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Apple M2 GPU
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 256 1024
TMUs 16 64
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 128
TGP 45 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 13900HX
0.74 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900HX -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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