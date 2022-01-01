Intel Core i9 13900K против AMD Ryzen 7 7700X
Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или AMD Ryzen 7 7700X с 8-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
- Имеет на 16 физических ядер больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- На 16% ниже чем у Core i9 13900K пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1949
Ryzen 7 7700X +2%
1984
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +85%
35867
19411
Geekbench 5 (одноядерный)
2134
Ryzen 7 7700X +4%
2228
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +64%
23895
14573
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|29 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Raphael
|Номер модели
|i9-13900K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM5
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|24
|8
|Количество потоков
|32
|16
|Частота
|3.0 ГГц
|4.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|5.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|45x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|40МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|AMD Radeon Graphics
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900K
|Сайт AMD Ryzen 7 7700X
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
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