Intel Core i9 13900K против Apple M1 Pro
Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или ноутбучный Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
77
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
56
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
92
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
73
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
- Имеет на 14 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- На 69% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 3.2 ГГц)
- На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2274 и 1771 балл
Причины выбрать Apple M1 Pro
- На 76% ниже чем у Core i9 13900K пиковое энергопотребление – 30 vs 125 Ватт
- На 115.2 ГБ/c (129%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +48%
2275
1542
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +224%
39529
12188
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 13900K +23%
4728
3838
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900K +167%
59400
22211
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900K +28%
2281
1781
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +94%
24232
12506
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|18 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|-
|Номер модели
|i9-13900K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
Производительность
|Количество ядер
|24
|10
|Количество потоков
|32
|10
|Частота
|3.0 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|30x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|33.7 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|2048
|TMUs
|16
|128
|ROPs
|8
|64
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|30 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900K
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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