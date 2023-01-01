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Intel Core i9 13980HX против Apple M1 Pro

Intel Core i9 13980HX
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i9 13980HX
Apple M1 Pro

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13980HX на 2.2 ГГц или Apple M1 Pro с 10-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 13980HX
Причины выбрать Intel Core i9 13980HX
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Имеет на 14 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2099 и 1771 балл
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • На 115.2 ГБ/c (129%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13980HX +44%
2211
M1 Pro
1537
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13980HX +158%
31321
M1 Pro
12130
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 13980HX
н/д
M1 Pro
3852
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13980HX
н/д
M1 Pro
22147
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13980HX +18%
2105
M1 Pro
1777
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13980HX +63%
20469
M1 Pro
12562
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13980HX и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M1
Номер модели i9-13980HX -
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 8
Частота 2.2 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.6 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 2
Потоков 16 2
Частота 1.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 10
Количество потоков 32 10
Частота шины 100 МГц -
Множитель 22x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт -
Сокет BGA-1964 Apple M-Socket
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 256 2048
TMUs 16 128
ROPs 8 64
Вычислительные блоки 32 -
TGP 45 Вт 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 13980HX
0.74 терафлопс
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5600
- DDR4-3200		 - LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13980HX -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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