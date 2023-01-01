Что лучше: Intel Core i9 13980HX на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.6) или i9 13900HX на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 24-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.