Главная > Сравнения CPU > Core i9 9900K vs Core i9 13900K

Intel Core i9 9900K против i9 13900K

Intel Core i9 9900K
VS
Intel Core i9 13900K
Intel Core i9 9900K
Intel Core i9 13900K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или i9 13900K с 24-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13900K были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13900K and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • На 37% ниже чем у Core i9 13900K пиковое энергопотребление – 95 vs 150 Ватт
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Имеет на 52 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 16 физических ядер больше
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 67% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2133 и 1277 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (5.5 ГГц против 5 ГГц)
  • Появился на 4 года и 1 месяц позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9900K
1332
Core i9 13900K +64%
2189
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900K
12355
Core i9 13900K +198%
36866
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K
1274
Core i9 13900K +67%
2127
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K
8397
Core i9 13900K +179%
23465
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и i9 13900K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 1 октября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Raptor Lake-S
Номер модели i9-9900K i9-13900K
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 8 24
Количество потоков 16 32
Частота 3.6 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 68МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 150 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9900K
0.38 терафлопс
Core i9 13900K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K -
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 5800X против Intel Core i9 9900K
2. Apple M1 против Intel Core i9 9900K
3. Intel Core i7 12700K против i9 9900K
4. AMD Ryzen 9 5950X против Intel Core i9 13900K
5. Intel Core i9 10900K против i9 13900K
6. Intel Core i5 13600K против i9 13900K

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i9 13900K или i9 9900K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры