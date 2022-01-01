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Intel Pentium Gold 7505 против Core i3 1125G4

Intel Pentium Gold 7505
VS
Intel Core i3 1125G4
Intel Pentium Gold 7505
Intel Core i3 1125G4

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц или Core i3 1125G4 с 4-ядрами на 0.9-2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1125G4 and 7505
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
  • На 46% ниже чем у Core i3 1125G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 7505 и Core i3 1125G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 17 октября 2020 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Tiger Lake UP4
Номер модели 7505 i3-1125G4
Сокет BGA-1449 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 48 EUs UHD Graphics Xe G4

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 2.0 ГГц 0.9-2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 9-20x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel UHD Graphics Xe G4
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 384 384
TMUs 24 24
ROPs 12 12
Вычислительные блоки 48 48
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Gold 7505
0.84 терафлопс
Core i3 1125G4
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 7505 Сайт Intel Core i3 1125G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Комментарии

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