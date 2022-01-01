Intel Pentium Gold 7505 против Core i3 1125G4
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц или Core i3 1125G4 с 4-ядрами на 0.9-2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
- На 46% ниже чем у Core i3 1125G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 6% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2326
Core i3 1125G4 +9%
2528
Passmark CPU (многоядерный)
5395
Core i3 1125G4 +85%
9970
Geekbench 5 (одноядерный)
1086
Core i3 1125G4 +8%
1171
Geekbench 5 (многоядерный)
2174
Core i3 1125G4 +78%
3861
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|17 октября 2020
|1 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|7505
|i3-1125G4
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|UHD Graphics Xe G4
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|2.0 ГГц
|0.9-2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|9-20x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|384
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|12
|12
|Вычислительные блоки
|48
|48
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 7505
|Сайт Intel Core i3 1125G4
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
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