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Intel Celeron N5100

Intel Celeron N5100

Celeron N5100 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1338, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 1100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 24 EUs, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Celeron N5100 в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
255
Cinebench R20 (многоядерный)
691
Geekbench 5 (одноядерный)
624
Geekbench 5 (многоядерный)
1767

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Celeron N5100

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 11 января 2021
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Jasper Lake
Номер модели N5100
Сокет BGA-1338
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 24 EUs

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 4
Частота 1.1 ГГц
Множитель 11x
Кэш 2-го уровня 378КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт
Критическая температура 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933
Макс. размер 16 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N5100
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 8

Конкуренты

1. Celeron N5100 и Pentium Silver N5000
2. Celeron N5100 и Pentium Silver N5030
3. Celeron N5100 и Pentium Silver N6000

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