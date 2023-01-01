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Intel Core i3 N305 против Celeron N5100

Intel Core i3 N305
VS
Intel Celeron N5100
Intel Core i3 N305
Intel Celeron N5100

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i3 N305 на 0 ГГц или Celeron N5100 с 4-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i3 N305 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N5100 and N305
Причины выбрать Intel Core i3 N305
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 78% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1096 и 617 баллов
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 N305 +76%
1214
Celeron N5100
691
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 N305 +101%
3633
Celeron N5100
1807
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 N305 +78%
1101
Celeron N5100
620
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 N305 +181%
4661
Celeron N5100
1656
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 N305 и Celeron N5100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 11 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Jasper Lake
Номер модели i3-N305 N5100
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота 0 ГГц 1.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц -
Общее
Количество ядер 8 4
Количество потоков 8 4
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 11x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1338
Энергопотребление (TDP) 9-15 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU)
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1250 МГц 800 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 24
TGP 45 Вт 10 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 N305
0.74 терафлопс
Celeron N5100
0.3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800 DDR4-2933, LPDDR4x-2933
Макс. размер 16 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 1 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 N305 Сайт Intel Celeron N5100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 9 8

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Комментарии

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