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Intel Celeron N5100 против Celeron N4500

Intel Celeron N5100
VS
Intel Celeron N4500
Intel Celeron N5100
Intel Celeron N4500

Что лучше: 4-ядерный Intel Celeron N5100 на 1.1 ГГц или Celeron N4500 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4500 and N5100
Причины выбрать Intel Celeron N5100
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 24 EUs: 0.3 vs 0.24 терафлопс
Причины выбрать Intel Celeron N4500
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2933

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Celeron N5100 +154%
1831
Celeron N4500
720
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N5100 +26%
2678
Celeron N4500
2117
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N5100 +57%
1852
Celeron N4500
1176

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N5100 и Celeron N4500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 11 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Jasper Lake
Номер модели N5100 N4500
Сокет BGA-1338 BGA-1338
Интегрированная графика UHD Graphics 24 EUs UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 11x
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 24 EUs Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Частота GPU 350-450 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 750-900 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 24 16
TGP 10 Вт 6 Вт
iGPU FLOPS
Celeron N5100 +25%
0.3 терафлопс
Celeron N4500
0.24 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-2933
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N5100 Сайт Intel Celeron N4500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 12

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Конкуренты

1. Intel Celeron N5100 или Pentium Silver N5000
2. Intel Celeron N5100 или Celeron N4020
3. Intel Celeron N5100 или Pentium Silver N6000
4. Intel Celeron N4500 или Core i3 1005G1
5. Intel Celeron N4500 или Celeron N4000
6. Intel Celeron N4500 или Celeron N4020
7. Intel Celeron N4500 или Pentium Silver N6000

Комментарии

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