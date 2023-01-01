Главная > Сравнения CPU > Processor N100 vs Celeron N5100

Intel Processor N100 против Celeron N5100

Intel Processor N100
VS
Intel Celeron N5100
Intel Processor N100
Intel Celeron N5100

Что лучше: Intel Processor N100 на 0 ГГц или Celeron N5100 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Intel Processor N100 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N5100 and N100
Причины выбрать Intel Processor N100
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Processor N100 +61%
2917
Celeron N5100
1807
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Processor N100 +27%
2107
Celeron N5100
1656
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Processor N100 и Celeron N5100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 11 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Jasper Lake
Номер модели N100 N5100
Интегрированная графика UHD Graphics (24 EU) UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота 0 ГГц 1.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 11x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1264 BGA-1338
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (24 EU) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU)
Boost частота GPU 750 МГц 800 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 24 24
TGP 10 Вт 10 Вт
iGPU FLOPS
Processor N100
0.3 терафлопс
Celeron N5100
0.3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800 DDR4-2933, LPDDR4x-2933
Макс. размер 16 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 1 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Processor N100 Сайт Intel Celeron N5100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 9 8

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Intel Pentium Silver N6005 или Intel Processor N100
2. Intel Celeron N5095 или Intel Processor N100
3. Intel Core i3 N305 или Intel Processor N100
4. Intel Celeron N4120 или Intel Celeron N5100
5. Intel Celeron J4125 или Intel Celeron N5100
6. Intel Celeron N4020 или Intel Celeron N5100
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Intel Celeron N5100 или Processor N100?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры