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Intel Processor N95 против Celeron N5100

Intel Processor N95
VS
Intel Celeron N5100
Intel Processor N95
Intel Celeron N5100

Что лучше: Intel Processor N95 на 3.4 ГГц или Celeron N5100 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N5100 and N95
Причины выбрать Intel Processor N95
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 2048 КБ больший объем L3-кэша
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 804 и 617 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Processor N95 +40%
2520
Celeron N5100
1795
Passmark CPU (одноядерный)
Processor N95 +43%
1991
Celeron N5100
1393
Passmark CPU (многоядерный)
Processor N95 +65%
5452
Celeron N5100
3302
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Processor N95 +44%
2372
Celeron N5100
1642
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Processor N95 и Celeron N5100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 26 января 2023 11 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Jasper Lake
Номер модели N95 N5100
Интегрированная графика UHD Graphics (16EU) UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 4 4
Частота 3.4 ГГц 1.1 ГГц
Общее
Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 11x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1264 BGA-1338
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU)
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1200 МГц 800 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 16 24
TGP 6 Вт 10 Вт
iGPU FLOPS
Processor N95
0.24 терафлопс
Celeron N5100
0.3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800 DDR4-2933, LPDDR4x-2933
Макс. размер 16 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 1 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Processor N95 Сайт Intel Celeron N5100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 9 8

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7. Celeron N5100 или Celeron J4125
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Комментарии

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