Intel Processor N100 против Core i3 1115G4
Что лучше: 4-ядерный Intel Processor N100 на 0 ГГц или Core i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Intel Processor N100 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Processor N100
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1263 и 585 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
906
Core i3 1115G4 +47%
1329
Cinebench R23 (многоядерный)
2917
Core i3 1115G4 +8%
3155
Passmark CPU (одноядерный)
2691
Passmark CPU (многоядерный)
6256
Geekbench 5 (одноядерный)
586
Core i3 1115G4 +116%
1267
Geekbench 5 (многоядерный)
2107
Core i3 1115G4 +21%
2554
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Tiger Lake
|Номер модели
|N100
|i3-1115G4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (24 EU)
|UHD Graphics Xe G4
Процессор
|Ядер
|-
|2
|Потоков
|-
|4
|Частота
|0 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|3.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|17-30x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (общий)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1264
|BGA-1449
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (24 EU)
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|384
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|12
|Вычислительные блоки
|24
|48
|TGP
|10 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|1
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Processor N100
|Сайт Intel Core i3 1115G4
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|9
|16
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