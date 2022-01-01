Intel Core i7 12700F
Core i7 12700F - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 12 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 2100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4800 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 25 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1836
Cinebench R23 (многоядерный)
20545
Passmark CPU (одноядерный)
3962
Passmark CPU (многоядерный)
31621
Geekbench 5 (одноядерный)
1555
Geekbench 5 (многоядерный)
13699
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i7-12700F
|Сокет
|LGA-1700
Производительность
|Количество ядер
|12
|Количество потоков
|20
|Частота
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|21x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, DDR5-4800
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700F
|Версия PCI Express
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20