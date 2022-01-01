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Intel Core i7 12700F

Intel Core i7 12700F

Core i7 12700F - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 12 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 2100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4800 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 25 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 12700F в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1836
Cinebench R23 (многоядерный)
20545
Passmark CPU (одноядерный)
3962
Passmark CPU (многоядерный)
31621
Geekbench 5 (одноядерный)
1555
Geekbench 5 (многоядерный)
13699

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 12700F

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 января 2022
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S
Номер модели i7-12700F
Сокет LGA-1700

Производительность

Количество ядер 12
Количество потоков 20
Частота 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 21x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR5-4800
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700F
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

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