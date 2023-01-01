Intel Core i7 12700F против i5 13400F
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700F на 2.1 ГГц или i5 13400F с 10-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 13400F
- На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700F +2%
1855
1814
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700F +27%
20805
16347
Passmark CPU (одноядерный)
3974
Passmark CPU (многоядерный)
31409
Geekbench 5 (одноядерный)
1715
Geekbench 5 (многоядерный)
12492
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2022
|3 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i7-12700F
|i5-13400F
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|Частота
|2.1 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|4
|4
|Частота
|1.6 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|3.3 ГГц
|Количество ядер
|12
|10
|Количество потоков
|20
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|25x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|180 Вт
|148 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|89.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700F
|Сайт Intel Core i5 13400F
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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