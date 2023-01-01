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Intel Core i7 13700F против i7 12700F

Intel Core i7 13700F
VS
Intel Core i7 12700F
Intel Core i7 13700F
Intel Core i7 12700F

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700F на 2.1 ГГц или i7 12700F с 12-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700F and 13700F
Причины выбрать Intel Core i7 13700F
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700F +37%
28329
Core i7 12700F
20657
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700F и i7 12700F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 1 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i7-13700F i7-12700F
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 12
Количество потоков 24 20
Частота 2.1 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт Intel Core i7 12700F
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Intel Core i7 13700F или Intel Core i5 13600K
2. Intel Core i7 13700F или Intel Core i7 13700
3. Intel Core i7 13700F или AMD Ryzen 7 7700
4. Intel Core i7 12700F или AMD Ryzen 7 5800X
5. Intel Core i7 12700F или AMD Ryzen 7 5700G
6. Intel Core i7 12700F или Intel Core i5 12600K
7. Intel Core i7 12700F или Intel Core i7 12700KF
8. Intel Core i7 12700F или Intel Core i5 12600KF

Комментарии

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