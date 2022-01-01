Intel Core i7 12700F против i7 12700
Что лучше: Intel Core i7 12700F на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i7 12700 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1836
Core i7 12700 +2%
1867
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700F +4%
20545
19685
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700F +2%
3962
3901
Passmark CPU (многоядерный)
31621
31494
Geekbench 5 (одноядерный)
1555
Core i7 12700 +2%
1585
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700F +6%
13699
12908
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2022
|1 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i7-12700F
|i7-12700
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|-
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|2.1 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|21x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|256
|TMUs
|-
|16
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|32
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, DDR5-4800
|DDR4-3200, DDR5-4800
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700F
|Сайт Intel Core i7 12700
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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