Главная > Сравнения CPU > Core i7 12700F vs Core i7 12700

Intel Core i7 12700F против i7 12700

Intel Core i7 12700F
VS
Intel Core i7 12700
Intel Core i7 12700F
Intel Core i7 12700

Что лучше: Intel Core i7 12700F на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i7 12700 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700 and 12700F

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700F +4%
20545
Core i7 12700
19685
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700F +6%
13699
Core i7 12700
12908
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700F и i7 12700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2022 1 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i7-12700F i7-12700
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика - UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 12 12
Количество потоков 20 20
Частота 2.1 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 21x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1500 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700F
н/д
Core i7 12700
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR5-4800 DDR4-3200, DDR5-4800
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700F Сайт Intel Core i7 12700
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3

Конкуренты

1. Intel Core i7 12700F vs AMD Ryzen 5 5600X
2. Intel Core i7 12700F vs AMD Ryzen 9 5900X
3. Intel Core i7 12700F vs i7 12700K
4. Intel Core i7 12700F vs i5 12400F
5. Intel Core i7 12700F vs i5 12600KF
6. Intel Core i7 12700 vs i7 12700K
7. Intel Core i7 12700 vs i5 12400
8. Intel Core i7 12700 vs i7 12700KF

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 12700 или i7 12700F?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры